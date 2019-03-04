台中黎明重劃會弊案 檢方依背信等罪起訴14人

（中央社記者蘇木春台中4日電）富有公司總顧問楊文欣等人，民國95年起發起台中市黎明自辦市地重劃區重劃會，虛增拆遷補償、工程費用，取得市價逾61億元的抵費地不法利益，檢方今天依背信等罪起訴楊男等14人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，台中市黎明自辦市地重劃區（單元二）緊鄰台中市第七期重劃區，面積約186公頃、土地所有權人共2619人，為台中市面積最大的自辦市地重劃區，重劃工程由富有土地開發公司承辦，並發起成立重劃籌備會。

56歲楊文欣曾擔任台灣省議員、立法委員、長億實業股份有限公司副董事長，自民國95年4月起至96年11月，擔任富有土地開發股份有限公司董事長，現為富有公司總顧問，參與黎明重劃會經營決策；58歲傅宗道為黎明重劃會理事長、富有公司董事長；59歲林世民為富有公司總經理。

林世民為使富有公司及黎明重劃籌備會取得重劃主導權，由公司出資在95年間，向鄭姓地主購買重劃區內土地，分別以買賣名義登記在黃男等468名人頭下，每人持有面積約24至28公分見方，約A4紙張大小。

富有公司再利用人頭出席重劃會，自13席理事、3席監事的名額中，掌握7席理事、3席監事的過半優勢，再由理事推選傅宗道擔任重劃會理事長。

黎明重劃會於97年1月檢送重劃計畫書，經台中市政府核定，富有公司開始透過人頭虛增拆遷補償費，偽造發放拆遷補償費的會計傳票等手法，共計虛增拆遷補償費新台幣2億3116萬元，依重劃會評定地價每平方公尺3萬1419元，而取得約2225坪的抵費地不法利益。

富有公司再以調高工項、土方單價與數量等方式，將公共設施工程費用預算虛增，重劃會於100年3月24日將工程預算書送至台中市政府地政局核定，總金額為22億5779萬餘元，但其中卻虛增約10億餘元，使富有公司取得約1萬66坪抵費地的不法利益。

台中市政府地政局100年10月5日，准予備查台中市黎明自辦市地重劃區計算負擔總表，總計富有公司不實虛增的經費共計12億7668萬餘元，共計可取得約1萬2291坪抵費地不法利益，以平均市價每坪50萬元計算，初估不法利益逾61億元。

案件經最高檢察署前特別偵查組，協同台中地檢署檢察官偵辦，於105年12月至106年7月間，指揮法務部調查局，搜索黎明重劃會、富有公司等單位，今天依背信、偽造文書與違反商業會計等罪嫌，將楊文欣等14人起訴。（編輯：吳佳穎）1080304