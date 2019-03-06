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漁船鵝鑾鼻海域失火 5船員棄船獲救

最新更新：2019/03/06 19:26
屏東東港籍漁船「造福利號」6日清晨發生火警，船員皆已救出，海巡署南部分署下午表示，因海象不佳且漁船有進水情形，將暫停拖帶，由南投艦（圖）持續戒護觀察。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年3月6日
屏東東港籍漁船「造福利號」6日清晨發生火警，船員皆已救出，海巡署南部分署下午表示，因海象不佳且漁船有進水情形，將暫停拖帶，由南投艦（圖）持續戒護觀察。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年3月6日

（中央社記者程啟峰、郭芷瑄屏東6日電）屏東東港籍漁船「造福利號」今天於鵝鑾鼻東南方112浬處失火，船上5人隨後棄船逃命，被附近友船救起將隨船返回東港；海巡署艦艇馳援救火戒護。

海巡署艦隊分署清晨5時左右接獲通報，「造福利號」漁船於鵝鑾鼻東南方112浬處失火，船上5人待援包括1台籍4印尼籍，於是調派在台菲海域巡弋的南投艦馳往救援，並增派另一艘35噸艇支援。

海巡署表示，5時45分左右獲報「造福利號」附近友船「泰億成號」已先將船上5人救起，但「造」船持續於海上燃燒。

南投艦隨後於上午9時30分趕到現場，「造」船火勢初步已受控制，船上5人均平安；南投艦在旁戒護，中午11時08分南投艦發現「造」船火勢復燃，即予滅火於中午12時控制「造」船火勢。

南投艦下午3時10分回報指出，「泰億成號」已放棄拖帶「造」船返台，並於「造」船船艏放一個浮標警示後，將搭載獲救船員返回東港。（編輯：黃世雅）1080306

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