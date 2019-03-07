更多編輯台推薦新聞：
熊本熊取名好糾結 官方不再堅持叫他酷MA萌
生活

熊本熊取名好糾結 官方不再堅持叫他酷MA萌

神秘英文字串密碼老外傷神 台灣網友輕鬆解謎
科技

神秘英文字串密碼老外傷神 台灣網友輕鬆解謎

台灣香蕉巨量銷日簽約 農委會主委陳吉仲見證
產經

台灣香蕉巨量銷日簽約 農委會主委陳吉仲見證

早安世界》電信廣播關鍵設施 NCC擬規定禁用陸製

早安世界》電信廣播關鍵設施 NCC擬規定禁用陸製

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

貨櫃車疑煞車失靈追撞5車 保三大隊長也遭殃

最新更新：2019/03/07 14:21
周姓男子7日上午駕駛紅色貨櫃車行經台62甲線匝道與基隆市中正路交叉口處時追撞前方5輛車，包含肇事貨櫃車在內，共有2輛小貨車、2輛小客車和2輛貨櫃車受損，其中1輛受損轎車為保安警察第三總隊第一大隊長曾榮泰的座車。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年3月7日
周姓男子7日上午駕駛紅色貨櫃車行經台62甲線匝道與基隆市中正路交叉口處時追撞前方5輛車，包含肇事貨櫃車在內，共有2輛小貨車、2輛小客車和2輛貨櫃車受損，其中1輛受損轎車為保安警察第三總隊第一大隊長曾榮泰的座車。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年3月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）周姓男子上午駕駛貨櫃車行經台62甲線匝道時疑似煞車失靈追撞前方5輛車，其中1輛為保三總隊第一大隊長曾榮泰的座車，周男頸椎受傷，曾榮泰則無大礙。

警方初步調查，45歲周男上午10時30分許駕駛紅色貨櫃車行經台62甲線匝道與基隆市中正路交叉口處時追撞前方5輛車，包含肇事貨櫃車在內，共有2輛小貨車、2輛小客車和2輛貨櫃車受損，其中1輛受損轎車為保安警察第三總隊第一大隊長曾榮泰的座車。

曾榮泰向中央社記者表示，當時正要去督導勤務，停等紅燈時車輛右側突然遭追撞發出碰的聲響，所幸僅車輛受損自己沒有受傷，感謝大家關心。

至於肇事駕駛周男一度受困車內，經目擊者合力救出後送往衛生福利部基隆醫院治療，院方表示，周男頸椎第7節骨折和四肢挫傷，目前意識清楚，現正留院觀察。

警方隨後到醫院實施酒測，周男沒有酒精反應，他向警方表示，因煞車失靈才會一路追撞前方車輛，至於確切肇事原因仍有待警方進一步調查。（編輯：方沛清）1080307

地機族