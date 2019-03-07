貨櫃車疑煞車失靈追撞5車 保三大隊長也遭殃

周姓男子7日上午駕駛紅色貨櫃車行經台62甲線匝道與基隆市中正路交叉口處時追撞前方5輛車，包含肇事貨櫃車在內，共有2輛小貨車、2輛小客車和2輛貨櫃車受損，其中1輛受損轎車為保安警察第三總隊第一大隊長曾榮泰的座車。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年3月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）周姓男子上午駕駛貨櫃車行經台62甲線匝道時疑似煞車失靈追撞前方5輛車，其中1輛為保三總隊第一大隊長曾榮泰的座車，周男頸椎受傷，曾榮泰則無大礙。

警方初步調查，45歲周男上午10時30分許駕駛紅色貨櫃車行經台62甲線匝道與基隆市中正路交叉口處時追撞前方5輛車，包含肇事貨櫃車在內，共有2輛小貨車、2輛小客車和2輛貨櫃車受損，其中1輛受損轎車為保安警察第三總隊第一大隊長曾榮泰的座車。

曾榮泰向中央社記者表示，當時正要去督導勤務，停等紅燈時車輛右側突然遭追撞發出碰的聲響，所幸僅車輛受損自己沒有受傷，感謝大家關心。

至於肇事駕駛周男一度受困車內，經目擊者合力救出後送往衛生福利部基隆醫院治療，院方表示，周男頸椎第7節骨折和四肢挫傷，目前意識清楚，現正留院觀察。

警方隨後到醫院實施酒測，周男沒有酒精反應，他向警方表示，因煞車失靈才會一路追撞前方車輛，至於確切肇事原因仍有待警方進一步調查。（編輯：方沛清）1080307