世新大學刺傷學妹案 學長判刑6年定讞

（中央社記者蕭博文台北8日電）世新大學陳姓男學生被控因不滿學妹態度疏離、欲斷絕往來，在校持刀揮刺學妹，一審遭判刑5年6月。二審認為刑度過輕，改判刑6年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

依歷審法院認定，陳姓男子民國102年間在捷運上認識被害學妹後，時常以電話聯繫，但學妹日後因感覺遭陳男監視而逐漸疏遠，並要求陳男不要再聯絡。

陳男難以理解與接受學妹態度丕變、冷淡，因此試圖以不同方式接觸、跟蹤學妹，雙方也曾為此透過通訊軟體起激烈爭執。

106年12月11日上午，被害學妹到世新大學舍我樓準備上課，陳男見狀要求學妹到教室門外談話，質問學妹為何態度不友善。陳男不滿學妹反問「是想要我寄存證信函嗎？」憤而持預藏水果刀壓制學妹，並朝頭頸揮刺3刀，所幸助教出面喝止，學妹送醫急救無大礙。

一審台北地方法院認定陳男有不確定的殺人故意，對校區安全及社會治安危害非輕，依殺人未遂罪判刑5年6月。

二審台灣高等法院認為，陳姓男子雖表達反悔之意，但至二審宣判前都未與被害人達成和解，或先支付部分賠償款項，不見具體展現悔意的行為，一審判刑5年6月，已接近殺人未遂罪的法定最低刑度，實屬過輕。

二審審酌陳男犯行對校區及社會治安危害重大，案發時年僅20歲、年輕識淺、思慮欠周，並考量陳男患有亞斯伯格症，雖犯案時辨識能力與控制能力並無顯著降低，但病症導致他無法理解學妹的言詞與情緒反應，進而衍生本案犯行，改判刑6年。

案經上訴，最高法院認為無理由予以駁回，全案定讞。（編輯：張芷瑄）1080308