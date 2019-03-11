割喉命案未判死刑 法官：有教化可能

（中央社記者林長順台北11日電）39歲吳姓男子為籌新台幣3萬元罰金，106年間涉嫌割喉行搶苗栗縣竹南鎮65歲農婦，苗栗地檢署求處死刑。最高法院日前駁回上訴，維持一、二審無期徒刑判決。全案確定。

法官認為，吳男平日並非動輒暴力相向之徒，本案犯行，不無受毒品、飲酒影響，未與被害人家屬達成和解或賠償，是出於家庭經濟狀況不佳，犯後並非毫無悔悟之心，應非完全無矯治、教化可能。

吳男因強盜割喉案7年前出獄後沉迷線上遊戲、長期失業，因妨害名譽案遭法院判處拘役50日，經檢察官准予易服社會勞動，仍有拘役30日未完成履行，得易科罰金新台幣3萬元。

吳男為籌措罰金，騎乘機車回到老家苗栗縣竹南鎮，隨機尋找行搶目標，民國106年5月間看見鄧婦獨自一人在偏僻農地，便上前向她索討金錢，鄧婦不予理會，吳男從機車置物箱取出尖刀，朝著鄧婦頸部、胸部等處割劃、刺殺，導致她因出血性休克及呼吸衰竭致死。

苗栗地檢署認為吳男與被害人素昧平生，卻僅為3萬元就虐殺鄧婦，手段殘暴，被捕後還一度否認犯行，直到事證明確才俯首認罪，為避免吳男有再恣意剝奪他人性命可能，向法官求處死刑。

全案一、二審均認為吳男尚有教化可能，均判處無期徒刑。檢方上訴後，最高法院日前仍駁回上訴，判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案確定。

判決指出，現階段刑事政策，並非只在實現以往應報主義的觀念，特重在教化矯正、復歸社會的功能，立法者既將強盜殺人罪的法定刑定為死刑或無期徒刑，目的即在賦予審判者能就個案審慎斟酌，使尚有更生遷善可能的罪犯保留生機。

判決表示，死刑是終結人民一切權利的極刑，具有不可回復性，誠屬不得已情形的最終刑罰。吳男人性尚未全然泯滅，其惡性也未達應與世永久隔絕程度的理由，因此判決無期徒刑。（編輯：張銘坤）1080311