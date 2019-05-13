更多編輯台推薦新聞：
菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄
國際

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

【六四專題】重返天安門
兩岸

【六四專題】重返天安門

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投
運動

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投

川普再祭關稅誰買單？白宮經濟顧問：美中都受害
專題

川普再祭關稅誰買單？白宮經濟顧問：美中都受害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

法官協會：訴訟當事人可以上訴 不要客訴

最新更新：2019/05/13 13:52

（中央社記者林長順台北13日電）法官法修法，法官協會今天發布聲明表示，審判不是服務業，訴訟當事人可以上訴，但不要客訴；無限制擴張請求評鑑的個人及團體，形同「法官審判被告，群眾公審法官」荒謬現象。

立法院正進行法官法修法，是否讓訴訟當事人直接請求評鑑法官或擴大請求評鑑主體的範圍，是各方爭論的焦點，中華民國法官協會對此發布聲明。

聲明指出，法官是中立的第三者，根據雙方當事人的主張及證據，依法審判。訴訟當事人或犯罪被害人對於判決不服，可以依法提起上訴，以資救濟。

聲明表示，司法審判並不是服務業，不可能討好每位「顧客」（當事人），判決結果必有勝敗，更不可能讓每位人民都滿意，所以如果讓當事人、犯罪被害人可以直接「客訴」（請求評鑑法官），不但會使評鑑制度淪為有心人士不當干擾司法公正及審判獨立的手段，更可能因為大量濫行評鑑請求，而排擠真正需要進行評鑑案件的審查。

法官協會指出，修正草案不僅讓當事人、被害人得直接請求評鑑，甚至毫無限制擴張得請求評鑑的個人及團體，形同「法官審判被告，群眾公審法官」，使所有人成為監控法官審判的「老大哥」，任何人一有不滿，皆可對法官丟石頭，司法公正及審判獨立將蕩然無存。

法官協會表示，立法機關如果執意通過由當事人等直接請求評鑑的規定，主管機關應訂定相關配套措施，並充分徵詢法官群體意見，降低對司法公正、審判獨立的負面衝擊。（編輯：戴光育）1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報