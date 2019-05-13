鸚鵡離家出走被拾獲 熱心員警臉書宣傳助返家

有民眾12日將拾獲的鸚鵡送到桃園市蘆竹警分局南崁派出所，遍尋不著飼主的員警利用臉書宣傳，順利找到將鸚鵡視為親女兒的飼主夫妻，讓女主人破涕為笑。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市警局蘆竹分局今天表示，昨天有民眾將拾獲的鸚鵡送到警局，遍尋不著飼主的員警靈機一動，利用臉書宣傳，果然順利找到將鸚鵡視為親女兒的夫妻，也讓焦急的媽媽破涕為笑。

桃園市警局蘆竹分局南崁派出所員警陳彥凱今天受訪表示，昨天上午值班時，一名熱心民眾將拾獲的鸚鵡送到派出所，家中養有3隻鸚鵡的陳彥凱，一眼就認出這是小黃帽亞馬遜鸚鵡，由於一時找不到主人，便取來家中的鳥檯與飼料，暫時收養在派出所的值班台旁，引起許多洽公民眾的好奇。

陳彥凱表示，這隻鸚鵡會打招呼說「你好」，可是對陌生人沒反應，由於私下透過許多管道都找不到主人，為了幫牠早日回家，員警立即拍照並透過臉書社群網站公開找尋飼主，很快的也得到了飼主的回應，並趕往派出所認領。

陳彥凱指出，飼主夫妻趕到派出所後，向鸚鵡打招呼果然獲得回應並順從的讓飼主撫摸。飼主說，由於兒女都不在身旁，這隻母鸚鵡就像兩人的親女兒一樣，女主人發現鸚鵡女兒翹家了，著急的哭著到處找尋，看到警方在臉書的貼文趕往相認後，才讓女主人破涕為笑，也感謝警方沒有因為「鳥事」而輕忽，讓他們順利找回「鳥女兒」。（編輯：李錫璋）1080513