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中和縱火9死案 二審仍判李國輝死刑

最新更新：2019/05/14 12:36

（中央社記者劉世怡台北14日電）李國輝涉嫌106年11月在中和出租公寓縱火釀成9死慘劇，一審遭判死刑。高院二審今天宣判，認定他有殺人故意，未補償死者家屬，仍判他死刑。可上訴。

緬甸華裔男子李國輝犯案前已有放火紀錄，民國106年11月初在承租的公寓套房內，自認常聽到其他房間傳來聲音；他覺得是同鄉透過臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓同鄉提出警告並揚言放火報復。

李國輝在不滿情緒及報復心切下，106年11月22日凌晨自備寶特瓶，前往加油站購買汽油，當天晚間8時32 分返回租屋處點燃汽油縱火逃離現場，造成9人逃生不及葬身火窟。

新北地方法院一審認定李國輝以極端放火方式逞自己一時之快，遷怒無辜他人，達應與社會永久隔離程度，量處死刑，併予宣告褫奪公權終身。

案經上訴，由台灣高等法院受理，審理期間，李國輝曾表示聽不太懂中文，也看不懂中文判決書；張姓被害人家屬則說，李男一審時與通譯對談如流，現在卻裝蒜、 裝聽不懂，「殺人還這麼囂張」。

李國輝後來在庭上說：「我不怕死，怎麼判都可以。」還多次要求被害人閉嘴、小心點。

高院今天宣判，審酌他承認縱火行為，表示後悔，但對死者家屬的賠償隻字未提，有殺人犯意，縱火犯行手段殘忍，奪走9條人命，惡性重大至極，難以教化，不得不施以極刑對待，有永久與社會隔離必要，判處死刑。全案可上訴。（編輯：李亨山）1080514

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