男子連鎖超市行竊刮鬍刀等物品 網拍獲利逾百萬

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）59歲林男涉嫌在彰化南投等縣市連鎖超市，偷竊刮鬍刀等民生用品，再將物品轉交給夏女在網路上拍賣銷贓，不法獲利超過百萬元，警方將林男等人逮捕到案，訊後依竊盜等罪送辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長林世行指出，他們接到賣場報案，調閱路口監視器畫面進行過濾，才循線查出林男和夏女，依連續竊盜等罪移送台灣彰化地方檢察署送辦。

彰化警方指出，連鎖賣場業者年初在盤點時發現，中部多個營業據點，高單價的刮鬍刀等物品都有失竊的情形，於是報警處理，縣警局刑警大隊組成專案小組進行偵辦，調閱中部連鎖賣場內外的監視器畫面，進行比對分析，循線查出有竊盜前科的林男涉嫌重大。

警方指出，他們派員跟監林男後發現，林男先到中部的連鎖賣場竊取刮鬍刀、洗碗精以及咖啡粉等物品，再拿到夏女在台中市經營的「數位配件館」銷贓，當場逮捕林男和夏女，起出吉列牌、舒適牌刮鬍刀頭1400多盒、德國百靈牌牙刷、舒酸定牙膏200多條、桂格養氣人蔘及活靈芝10餘盒等上千件民生用品的贓證物。

警方表示，林男先前往連鎖賣場，將偷來的物品藏在褲襠內，業者難以察覺有物品被偷，而夏女經營的數位配件館就像是小型量販店，除了有實體店面外，夏女也在網路上開設網路拍賣帳號，估計2人不法獲利超過新台幣100萬元。（編輯：陳俊碩）1080514