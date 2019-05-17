監察院彈劾陳隆翔 檢察總長：侵害檢察核心

（中央社記者蕭博文台北17日電）監察院日前以認事用法有重大違誤等理由彈劾檢察官陳隆翔，檢察總長江惠民今天表示，這次彈劾實質侵害檢察核心，造成全體檢察官的寒蟬效應，將嚴重侵害檢察權的公正行使。

監察院14日以台中地檢署檢察官陳隆翔於彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件時，認事用法有明顯重大違誤，並嚴重違反辦案程序，對陳隆翔提出彈劾。

最高檢察署檢察總長江惠民今天發布聲明，表態支持捍衛司法獨立及純淨辦案空間，並表示彈劾事件嚴重侵害檢察官職權正當行使，他在彈劾案公布當天即以檢察官協會名義表達嚴正抗議，也全力支持目前基層檢察官發起的抗議連署。

聲明指出，檢察總長對全國檢察官有具體個案指揮權，對於辦案品質的良寙，本需負起概括承受的責任，因此外界對於承辦檢察官若有意見，他願意虛心檢討。

江惠民表示，維護基層檢察官純淨的辦案空間，免除承辦人員被政治勢力報復的恐懼，也是檢察總長的天職，他自當全力替基層抵擋任何外來不當壓力。

江惠民指出，本次監委彈劾檢察官事件，已實質侵害檢察核心事項，讓辦案檢察官有遭受秋後算帳的恐懼感，已經造成全體檢察官的寒蟬效應，勢必嚴重侵害整體檢察權的公正行使。

江惠民籲請全體國民正視檢察官獨立行使職權的重要，尤其監察權的行使應謹守司法權與監察權的分際，不得任意侵越檢察權的核心事項。

江惠民說，身為檢察總長，基於對監察院與職務法庭的尊重，不宜參加連署，但深信檢察官的對外獨立性，是擔保檢察官依法公正辦案的最重要基石，此案的發生，更堅定了他的信念，也將更加努力與基層檢察官一起創造讓人民滿意的司法。（編輯：方沛清）1080517