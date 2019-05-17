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納骨堂工程涉收回扣 伸港鄉長鄉代會主席遭起訴

最新更新：2019/05/17 13:45

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化伸港鄉長曾煥彰及鄉代會主席林其瑞，涉嫌在公所納骨堂納骨櫃設計和新建工程讓特定業者得標，收取回扣，金額約1400萬元，彰化檢方今天依賄賂、洩密等罪，將兩人提起公訴。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官黃淑媛今天指出，除了納骨堂納骨櫃設計和新建工程外，曾姓被告另涉嫌利用公所發包出國考察旅遊採購案的機會收受賄賂。

檢方指出，伸港鄉公所辦理伸港鄉第三納骨堂納骨櫃設計監造以及新建工程，鄉長曾煥彰以及鄉民代表會主席林其瑞為收取回扣，透過擔任白手套的王男聯繫，決定由業者謝男、邱男得標。

檢方表示，為讓謝男、邱男得標，由2名業者自行勾選對自己有利的外聘評選委員，內聘的評選委員則由曾煥彰決定；評選結果出爐，由謝男以新台幣192萬4000元、邱男4733萬元得標，2人事後依金額的15%作為回扣。

謝男將回扣28萬8000元透過林其瑞轉交給曾煥彰，邱男則把回扣1400萬元分3次交付給曾煥彰和林其瑞，其中曾煥彰分得800萬元，林其瑞分得600萬元，林其瑞再將其中的30萬元交給王男當報酬。

檢方另查出，曾煥彰另外利用公所發包出國考察旅遊採購案，將旅遊人數、時間和地點等洩漏給許姓旅遊業者，讓業者標得公所前往日本等地的旅遊採購案，業者再交付總計18萬9300元的賄款給曾煥彰，由曾煥彰作為幫團員加菜送禮之用。

彰化地檢署檢察官蔡勝浩指揮法務部廉政署人員，今年3月底搜索約談曾煥彰等人，檢索官認為曾煥彰等4人涉犯貪污治罪條例中的收受回扣、行賄、刑法洩密等罪，依法提起公訴。（編輯：陳俊碩）1080517

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