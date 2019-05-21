架設網站供賭客下注 警逮51人依賭博罪送辦

（中央社記者蘇木春台中21日電）鄒姓男子替賭博業者架設、管理簽賭網站，供賭客在網路下注，刑事局等單位組成專案小組帶回鄒男等51人偵辦，初估賭金逾新台幣5億元，訊後被依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊隊長柯宏宜今天受訪表示，台中地檢署檢察官偵辦六合彩網路簽賭站案件時，循線追查「SUPER彩」等六合彩簽賭網站幕後經營者及營運據點，發現網站將伺服器主機架設於香港等境外區域，管理員、組頭及賭客遍布全台，影響甚大。

刑事局電信偵查大隊第二隊與台中、南投、雲林、嘉義及花蓮警方等單位組成專案小組，發現六合彩簽賭網站透過層層不同權限帳號，進行管理及吸收賭客，賭客下注後以週結算現金交易方式經營。

其中負責賭博網站設計的鄒姓男嫌，利用人頭創立資訊公司招募工程師、美術、客服人員等，設計、管理簽賭網站，以每月新台幣10萬元起代價，提供非法線上簽賭網站系統，供不特定犯嫌經營及客戶服務，公司就藏匿在台中市西屯區一處商業辦公大樓內。

專案小組經半年蒐證，本月14、15日見時機成熟，動員台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市與花蓮縣等地警方，共187名警力分持搜索票、拘票前往49處地點搜索，現場查獲鄒姓男子與網站管理員、組頭等共51人，初估賭金超過5億元。

警方查出，鄒男至少協助架設20組賭博網站，替客戶管理維護網站，公司粗估每月收入逾200萬元，但鄒男到案後只承認從事架設賭博網站，不願交代客戶來源與資金流向。

警方訊問後將鄒男等51人，依賭博罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦，並擴大追查其他涉案人。（編輯：陳俊碩）1080521