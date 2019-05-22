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大創涉輸入日貨訂單日期造假 前副總遭訴

最新更新：2019/05/22 13:57
大創百貨涉嫌造假多筆訂單的成立日期，北檢22日起訴前副總經理西谷晃司與劉姓員工。圖為大創百貨店面。（中央社檔案照片）
大創百貨涉嫌造假多筆訂單的成立日期，北檢22日起訴前副總經理西谷晃司與劉姓員工。圖為大創百貨店面。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北22日電）大創百貨違規輸入日本核災區食品遭禁止輸入貨品6個月，卻涉嫌造假多筆訂單的成立日期申請專案輸入過關，北檢今天依偽造文書罪嫌起訴前副總經理西谷晃司與劉姓員工。

全案起於日本2011年發生311大地震引發海嘯造成福島核災事故，衛生福利部同年公告暫停受理日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品輸入報驗。

大創百貨在2014年7月至2015年3月間進口福島5縣食品，經衛福部認定違規，裁處罰鍰；且因大創未事先查明日本貨物標示代碼代表的確實產地，即填報為日本非核災地區產地，貿易局依貿易法處分大創停止輸入貨品6個月。

台北地檢署起訴指出，由於禁止輸入的處分不溯及既往，在處分前成立的訂單仍可以專案方式申請輸入，大創百貨即涉嫌假造禁止輸入期間內成立的訂單，將訂單成立日期改為處分前的日期，據此提出專案申請，順利輸入貨品。

西谷晃司僅坦承知道劉姓員工假造訂單日期，劉姓員工則自白犯罪。

檢察官認為，西谷晃司、劉姓員工共同涉嫌造假600餘張訂單，今天依偽造文書罪嫌起訴。（編輯：李亨山）1080522

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