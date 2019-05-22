無牌估價師勾結書記官承辦鑑價案 緩刑3年

（中央社記者蕭博文台北22日電）台北地院前林姓書記官將鑑價案件委託不具資格的陳姓男子鑑價，遭判刑3年定讞。法院另告發陳男也是共犯，案經起訴，北院日前依圖利罪判處陳男1年有期徒刑，緩刑3年。

台北地方法院今天公布的判決書指出，陳姓男子擔任不動產估價師事務所負責人，因不具備不動產估價師資格，也無法加入不動產估價師公會，因此向蔡姓男子借牌經營。

陳姓男子與林姓前書記官因投資法拍屋感情交好，民國98至99年間，林男任職北院民事執行處書記官，負責民事執行案件的不動產鑑價，明知陳姓男子是借牌營業，仍將27件鑑價案交由陳男鑑價，使陳男事務所得以收取鑑定費用，不法獲利新台幣4萬7100元。

全案曝光後，僅林姓前書記官遭起訴，最後被依圖利罪判刑3年定讞。台灣高等法院更二審時，指出陳姓男子應為共犯，案經檢察官偵查後起訴。

北院認為，陳姓男子與林姓前書記官共犯圖利罪，審酌他坦承犯行、自動繳回所有犯罪所得、所得財物在5萬元以下，依圖利罪判刑1年，宣告緩刑3年，須支付國庫20萬元及接受法治教育，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1080522