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音樂授權爭議 福斯國家地理頻道判賠

最新更新：2019/05/23 17:32

（中央社記者蕭博文台北23日電）福斯電視、國家地理頻道被控未給付授權金，即公開播放廣告音樂，遭著作權人求償。台北地方法院日前審結，判決福斯、國家地理頻道各賠償新台幣573萬餘元、85萬餘元。

北院今天公布的判決書指出，包括大英公司等15家公司與2名音樂老師，對香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、美商國家地理頻道有限公司台灣分公司提起民事訴訟求償。

17名原告主張，福斯傳媒及國家地理頻道除播出節目也會在節目間插播廣告。由於廣告播出時會使用到廣告音樂老師製作的音樂，按著作權法規定，播出音樂著作的電視台須取得音樂著作權利人的授權，並支付公開播送授權費。

原告主張，多年來都與福斯傳媒及國家地理頻道簽署授權契約，但民國104年起，福斯傳媒與國家地理頻道突然拒絕簽約，也拒絕支付費用，卻未停止使用音樂，請求法院判決福斯傳媒與國家地理頻道給付權利金。

法官審理認為，兩造間於103年12月31日後，就廣告音樂著作部分無授權契約等契約關係存在，被告未經同意或授權，自104年起至105年6月30日止，在被告經營的頻道公開播送廣告音樂，侵害廣告音樂著作的著作財產權。

法官依被告播送音樂次數、單價，判決福斯賠償17名原告共573萬餘元，國家地理頻道賠償15名原告共85萬餘元，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1080523

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