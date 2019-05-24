南市調查處劉姓副主任涉洩密 改調台東縣調站

（中央社記者蕭博文台北24日電）調查局台南市調查處劉姓副主任涉嫌向吸金案涉案人通風報信，經高雄地檢署檢察官複訊後，以新台幣8萬元交保。調查局今天已將劉拔官，改調台東縣調查站，27日報到。

全案起於雄檢指揮台南市調查處偵辦銀行法案件，本月初展開搜索約談行動，劉姓副主任涉利用通訊軟體LINE通風報信，將相關行動訊息洩漏給涉案的徐姓執行長，讓對方可滅證及因應。

檢調約談徐姓執行長後，檢方依涉違反銀行法等罪嫌聲押禁見。專案小組過濾扣案證物時，在徐嫌手機資料發現劉姓副主任傳送的搜索暗示訊息，通報檢方另案偵辦，昨天搜索劉嫌住居所並約談到案。

雄檢檢察官複訊後，依瀆職等罪嫌，諭知劉姓副主任以8萬元交保候傳。

調查局發布新聞稿表示，局長呂文忠先前已獲知劉姓副主任涉嫌洩密，隨即指派南部地區機動工作站成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

調查局表示，針對劉姓副主任身為台南市調查處人員，竟涉及洩密干擾單位偵辦案件，甚為沉痛，對此亦絕不姑息護短，將嚴予查明究責，目前已完成人事檢討調整作業，將劉姓副主任調離原職，改調台東縣調查站任調查專員。（編輯：張銘坤）1080524