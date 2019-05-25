電池交換站起火 Gogoro：阻斷電力無波及人員

（中央社記者邱俊欽桃園25日電）桃園市中壢區昨天晚間發生國內第一起Gogoro電池交換站起火事件，Gogoro也發表聲明指出，電池交換站過溫事件，在系統即時接獲警示後，立即阻斷電力，沒有任何人員遭受影響。

桃園市政府消防局今天表示，昨天晚間8時左右，接獲報案指出，桃園市中壢區7-11成豐站發生電池交換站起火意外，但消防人員趕抵時，火勢已經熄滅。

Gogoro聲明指出，中壢市7-11成豐站所發生的電池交換站過溫事件，在系統即時接獲警示後，電池交換站立即阻斷電力，值班工作人員也即刻前往現場，狀況已處理完畢，並確認沒有任何人員遭受影響。

Gogoro表示，該電池交換站已暫停使用，建議Gogoro車主透過Gogoro App查詢，前往附近的電池交換站交換電池，對於車主造成不便敬請見諒。

聲明中指出，Gogoro能源網路擁有完善的安全保護機制，含24小時系統自動偵測與即時警示通報，發生任何突發事件皆會依標準作業流程啟動防護措施。事件發生後，電池交換站立即根據系統安全設計，啟動自我保護機制，停止供電並通知相關單位。（編輯：張曉雯）1080525