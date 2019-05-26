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拉麵業者強調主廚來自日本被罰 行政訴訟被駁回

最新更新：2019/05/26 14:36

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化有業者引進日本拉麵在彰化開店，強調主廚來自日本，彰化縣政府認為已違反就服法開罰，業者不服提出行政訴訟，法院認定日籍主廚來台需提申請，駁回業者所提的訴訟。

根據台灣彰化地方法院公布的行政訴訟判決書，有業者引進日本的拉麵品牌在彰化市開店，來自日本的主廚未經許可在店內工作，彰化縣政府認為業者的行為已違反就業服務法44條外籍人士不得在台工作的規定，處罰鍰新台幣15萬元，詹姓業者不服提訴願被駁回，於是向法院提出行政訴訟。

業者認為，他們和日本的拉麵業者簽約，日方對食材及製作過程要求嚴格，不斷要求要以在日本生產的高標準製作餐點，日方因此需派人來台督導，至於來到台灣的日籍人員為日本總公司所聘僱，來台是為確保品牌經營符合原授權公司的品質及形象，非為原告提供勞務，行為與就業服務法之「工作」有可能與本國人競爭工作機會之要件相違背。

不過開罰的彰化縣政府認為，日籍人員雖不是由業者所聘僱，不過根據日籍人員的談話紀錄，說明自己是日本總公司聘僱來台從事業務督導及展店規畫等事宜，雖然不是原告所聘僱，但是依照勞動部函釋規定，國外公司派遣人員來台從事技術指導、支援等，已經涉及工作範疇，雖然沒有直接聘僱關係，仍應依就服法相關規定申請許可。

地院法官根據網路照片，發現日籍人員掛名主廚，有在店內煮麵，且業者在店內懸掛有人名的布條，業者雖辯稱布條是日籍人員自行製作，照片是部落客拍的，說詞不可採，而日籍人員縱然沒有實際料理，但也有技術指導，仍應取得許可，因此駁回業者的行政訴訟。（編輯：陳俊碩）1080526

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