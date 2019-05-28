更多編輯台推薦新聞：
來去總統府住一晚 蔡總統拍片邀請國際觀光客
文化

來去總統府住一晚 蔡總統拍片邀請國際觀光客

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

Nike懷孕運動員政策惹議 小威：知錯能改很重要
運動

Nike懷孕運動員政策惹議 小威：知錯能改很重要

高速公路開軍機難度高 達陣飛官：仍須操演以備戰
政治

高速公路開軍機難度高 達陣飛官：仍須操演以備戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

漢光演習軍卡撞廢棄崗哨 重傷4人輕傷11人

最新更新：2019/05/28 20:46
陸軍第六軍團裝甲第542旅28日下午在漢光演習結束後，返回駐地途中，一輛軍用卡車意外撞上廢棄崗哨，造成15人受傷。軍方已成立專案小組調查意外原因。中央社記者郭宣彣攝　108年5月28日
陸軍第六軍團裝甲第542旅28日下午在漢光演習結束後，返回駐地途中，一輛軍用卡車意外撞上廢棄崗哨，造成15人受傷。軍方已成立專案小組調查意外原因。中央社記者郭宣彣攝　108年5月28日

（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）陸軍第六軍團裝甲第五四二旅今天下午舉行漢光演習，軍用卡車撞上廢棄崗哨，造成15名軍人受傷。軍方表示，意外是在操練科目結束後，返回駐地途中意外，非演習當下所發生。

據了解，這次出意外的車輛為中型戰術輪車（軍用卡車），具備四輪傳動，能乘載重量達5600多公斤，性能強大，針對作戰複雜地形也能順利通過，符合現代戰爭使用的戰術用車。此外，全車以電子控制為主，且具備情資系統是獨創特色，勤前可自我預測功能，降低行車的危安因素發生。

六軍團少將政戰主任陳育琳今天在電訪時表示，今天下午4時許，陸軍第六軍團裝甲第五四二旅在湖口營區執行任務時，一輛中型戰術輪車因不慎擦撞廢棄崗哨意外，車上15名軍人因此受傷，為慎重起見全都送醫，經治療沒有生命危險，已組成專案小組調查中，釐清肇事原因。

陳育琳指出，近日進行漢光演習，演習內容有不同科目，今天執行操練科目已告一段落，在演習後，軍用卡車返回駐地途中時出意外，並非在演習當下所發生。

陳育琳說，15名受傷軍人傷勢包含有骨折、氣胸等狀況，較為重傷4人送往東元醫院，經治療目前傷勢穩定，無生命危險。至於肇因，軍方已成立專案小組調查中。

東元醫院急診室主任林鎮宇表示，目前送到東元醫院的4名男性病患較為嚴重，目前病情獲得穩定，年齡層在20歲到30歲間。其中有2名因大腿、小腿骨折，已緊急開刀，病情穩定，無生命危險。

第六軍團強調，演習首重「人安、物安」，發生這次意外將充分檢討，並援引為例，要求所屬單位加強風險管控，以防類案再次發生。（編輯：張銘坤）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報