未依法標售法拍屋 前北院書記官判緩刑

（中央社記者林長順台北31日電）前台北地院駱姓書記官涉嫌未依法上網公告，將台北市精華區標案半價標出。台北地方法院今天依偽造文書罪判駱男1年8月徒刑，緩刑4年，向公庫支付新台幣10萬元。全案可上訴。

判決指出，駱男原為北院民事執行處書記官，於民國104年10月結婚後，須在下班後儘速返家或到醫院照顧健康狀況不佳的妻子，無法經常加班，而民事執行處案件甚多，工作壓力繁重，以致積案增加。

駱男為了讓舊案儘速完成報結，將拖延已久的法拍屋案件，未經直屬司法事務官的同意、授權及核章，陸續擅自盜民事執行處公印及司法事務官簽名章，偽造詢價函及多次拍賣通知，且未依法上網公告。

判決表示，107年11月28日開標當天，駱男將偽造標單投入標櫃，並擅自主持開標，宣布自己所偽造的標單為第一高價；但現場法拍業者質疑程序不合法，認為根本沒公告，要求駱男出示標單，駱男不敢出示自己偽造的標單，假裝要去請示長官後，就改宣布由當天投標較高的李姓投標人得標。

民事執行處庭長發現，駱男有大量積案異狀，全面清查並暫停駱男的電腦登錄權限。另外，因為李姓拍定人多次催促儘速核發權利移轉證書，駱男偽造權利移轉證書，交付給李姓拍定人的母親。

駱男於107年12月20日晚間擔心違法拍賣行為遲早事跡敗露，向司法事務官自白，北院院長翌日派員調查，並主動向北檢告發偵辦。北檢偵辦後依偽造文書等罪起訴。（編輯：方沛清）1080531