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借車誤騎他人Gogoro 男大生遭函送

最新更新：2019/06/01 11:41
台南市王姓男大學生向朋友商借Gogoro機車，卻誤騎他人機車，騎走後才發現犯錯，雖主動向警方告知，卻因失主已報案，遭警方以竊盜罪嫌函送。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年6月1日
台南市王姓男大學生向朋友商借Gogoro機車，卻誤騎他人機車，騎走後才發現犯錯，雖主動向警方告知，卻因失主已報案，遭警方以竊盜罪嫌函送。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年6月1日

(中央社記者張榮祥台南1日電）台南市王姓男大學生向朋友商借Gogoro機車，在騎樓下卻誤認他人的機車就是朋友的機車，騎走後才發現犯錯，雖主動向警方告知，卻因失主已報案，男大生還是因竊盜罪嫌遭函送。

台南市政府警察局第二分局警員今天指出，18歲王姓男大學生29日晚上到台南市中西區青年路向朋友商借Gogoro機車，獲得首肯後到騎樓取車，剛好一名張姓男子也將Gogoro機車停在騎樓後立刻離開。

男大生商借的機車和張男機車同色同款，兩車相距僅10公尺，張男未等機車熄火後30秒自動上鎖就離開，男大生因未記車牌而誤認，直接將機車騎走；張男返回後發現機車不翼而飛，立刻報案。

男大生當天深夜將機車熄火後，因無法再啟動，借車朋友趕到一看，才告知他騎錯車了，男大生馬上向警方告知，但因失主已報案，警方依法函送男大生。（編輯：黃世雅）1080601

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