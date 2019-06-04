男子掉落皮夾鈔票散滿地 警民合作撿回奉還

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市一名林姓男子2日騎車經過安定區海寮派出所前路段時，因皮夾掉落導致當時攜帶的近新台幣5萬元現金散落在車道上，員警與路過民眾合力撿拾，並調閱監視器通知林男取回。

台南市政府警察局善化分局今天公布當時路口監視器拍下的畫面，當時路面上突然出現大量千元鈔票散落，引起一陣騷動，有兩名民眾隨即前往一旁的派出所通報。兩名員警前往現場後，一邊協助疏導路過車輛，一邊與熱心民眾拾起散落的鈔票。

警方指出，清點後發現拾獲現金共4萬9700元，員警調閱相關資料比對後，確認失主為60歲的林姓男子，隨即通知林男到派出所領回遺失款項。

警方指出，林男是一家大賣場的員工，當天因為剛好要到公司購買電視機及音響，所以帶著比較多現金在身上。不料行經安定區海寮里台19線與南132線路口時，皮夾不慎掉落。

林男向警方表示，這筆錢是他1個多月的薪水，若無法順利找回損失就大了。除了感謝警方在第一時間幫他找回貨款，也感謝當時幫他撿拾鈔票的熱心民眾。他以後會將皮夾收好，以免再發生類似狀況。（編輯：陳俊碩）1080604