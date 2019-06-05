夜店殺警案 北檢傳喚8被告發監執行

（中央社記者蕭博文台北5日電）喧騰一時的北市夜店殺警案，最高法院3月間駁回蕭叡鴻等57名被告上訴。台北地檢署今天傳喚遭判刑定讞的蕭叡鴻等8名被告到案發監執行，其餘被告將分3批傳喚到案執行。

北檢今天傳喚8名被告，包括被判刑13年的蕭叡鴻、判刑12年的周譽騰、判刑9年的易寶宏以及判刑8年8月的萬少丞等人。

由於判刑定讞被告共57人，北檢規劃分4梯次陸續執行，除了今天第一波的發監行動，另安排本月6日、10日、13日陸續傳喚其他判刑定讞的被告。

全案緣於曾威豪與劉芯彤於民國103年9月13日凌晨，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院106年12月28日針對曾威豪等68名被告做出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，曾威豪判刑10年，劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑，

68名被告中，林立凡上訴第三審於107年3月被駁回，判刑9年定讞，成為本案首名定讞的被告。

檢察官另針對曾威豪等67名被告提起上訴，最高法院3月間將曾威豪、劉芯彤等9人部分發回高院更審，駁回蕭叡鴻等57人上訴，分處2月至13年不等有期徒刑定讞，另判決已死亡的陳致霖公訴不受理。（編輯：張銘坤）1080605