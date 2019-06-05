青少年涉毒人數年減近3成 警方推青春專案

（中央社記者黃麗芸台北5日電）刑事局依據警政署統計資料指出，警察機關去年查獲青少年涉毒數較上一年減幅近3成，相關單位反毒作為見成效。同時，警方6月起展開「青春專案」，以防制青少年毒品為重點。

刑事局今天發布新聞稿表示，依據警政署統計資料顯示，各警察機關查獲青少年涉毒人數，從民國105年的9583人、106年的9558人，降至去年的6886人，去年相較106年降幅達27.95%，足見與教育部和法務部等相關部會所採具體作為已收成效。

新聞稿中指出，暑假將至，警政署已於6月1日起展開「青春專案」，規劃三大工作主軸、六大工作重點，又以防制青少年毒品為重點，辦理反毒及法治教育，並規劃中央聯合稽查小組實地督導視察，透過新興網路傳播平台媒介，建立網路行銷頻道強化宣導效益。

此外，警政署也持續運用「第三方警政」策略，依據毒品危害防制條例暨特定營業場所執行毒品防制措施辦法規定，針對涉毒場所、幫派圍事或投資經營的行業處所，持續擴大臨檢；且同步結合地方政府等公部門依法實施行政聯合稽查與干預，確實清查、嚴格取締校園周邊學生易聚集或易涉毒的熱點。

警政署依行政院於106年7月所核定「新世代反毒策略行動綱領」內容，持續和教育部辦理各項防制毒品入侵校園措施。同時，有鑒於毒販可能運用通訊軟體進行毒品交易，警政署在去年6月、今年2月也召集各警察機關辦理講習，並邀請台灣高等檢察署、台中地檢署檢察官講授「攔截偵查」作法與執行要領，完備法令知識並提升偵查技巧。

關於現行校園毒品黑數存在問題，警政署已強化新興毒品危害宣導暨增加人力與相關經費，以提升新興毒品檢驗效能，並依據「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，加重校方與校長通報責任，與教育部通力合作查緝毒品上游藥頭，預期可有效降低施用新興毒品黑數及追蹤國內濫用情形。（編輯：方沛清）1080605