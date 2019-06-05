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北市夜店殺警案首波發監 6被告未到案

最新更新：2019/06/05 19:16

（中央社記者蕭博文台北5日電）喧騰一時的北市夜店殺警案，最高法院3月間駁回蕭叡鴻等57名被告上訴。北檢今天先傳喚蕭叡鴻等8名被告報到發監，但僅易寶宏、萬少丞到案，檢方已對其他6人發出拘票。

台北地檢署今天傳喚8名被告，包括被判刑13年的蕭叡鴻、判刑12年的周譽騰、判刑9年的易寶宏及判刑8年8月的萬少丞等人，但只有易寶宏、萬少丞到案。

北檢表示，蕭叡鴻等6名被告未到案，檢察官已簽發拘票；若拘提不著，將發布通緝。

由於蕭叡鴻等57名被告先前上訴最高法院被駁回而判刑確定，北檢為此規劃4梯次陸續執行發監，除今天第一波發監行動，另安排6日、10日、13日陸續傳喚其他判刑定讞的被告。

全案緣於曾威豪、劉芯彤於民國103年9月13日凌晨，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，被曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院106年12月28日針對曾威豪等68名被告做出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，其中曾威豪判刑10年，劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。

在68名被告中，林立凡上訴三審於107年3月被駁回，判刑9年定讞，成為本案首名定讞的被告。

檢察官另針對曾威豪等67名被告提起上訴，最高法院3月間將曾威豪、劉芯彤等9人部分發回高院更審，駁回蕭叡鴻等57人上訴，分處2月至13年不等有期徒刑定讞；另判決已死亡的陳致霖公訴不受理。（編輯：戴光育）1080605

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