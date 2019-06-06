管教兒課業 洗腎父疑激動引發心臟舊疾不治

苗栗縣一名邱姓男子患有心臟病且長期洗腎，6日傍晚疑因管教兒子課業，一時激動引發心臟舊疾，家人發現後通報消防，緊急送醫仍回天乏術。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年6月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣47歲邱姓男子患有心臟病且長期洗腎，今天傍晚疑因管教就讀國一兒子課業，一時激動引發心臟舊疾，邱妻返家發現丈夫身體不適倒地，緊急打119送醫急救仍回天乏術。

苗栗警分局偵查隊副隊長彭明硯指出，家住苗栗市的邱男與越南籍配偶育有一名就讀國一兒子，邱男今天因兒子課業問題進行管教，在管教過程中突然倒地，經送醫急救不治。

警方調查，邱男長期洗腎，去年曾發生心肌梗塞被救回，今天下午從醫院洗腎返家，接獲學校老師反映兒子課業沒寫，待兒子回家後即上前管教，疑似一時情緒激動，腳步又不慎絆到一樓客廳椅子，跌倒在地，呼吸困難，邱妻返家看見丈夫面色慘淡，感覺不對勁，立刻打119求援。

救護人員指出，抵達現場發現邱男倒臥在地，頭部眉間有一處小傷口，已沒有生命跡象，隨即以AED與CPR急救，並把邱男抬上救護車，送往衛福部苗栗醫院急救，但仍宣告不治。

警方指出，死者除了右眉尖有2公分撕裂傷，右手肘有輕微擦挫傷外，並無其他可疑致命傷痕，事後也前往死者家中採證，初步排除家暴致傷及他殺疑慮，懷疑是心肌梗塞喪命，詳細死因有待進一步相驗釐清。（編輯：李亨山）1080606