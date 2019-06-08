護女心切毆傷醉漢 男判拘役20日

（中央社記者蕭博文台北8日電）楊姓男子不滿酒醉的梁姓男子攻擊他與女兒，持警棍回擊造成梁男身體多處受傷。士院認為楊男行為不可取，但起因於梁男尋釁，考量楊男愛女心切而犯案，日前依傷害罪判拘役20日。

士林地方法院判決書指出，楊姓男子民國107年12月2日上午準備載13歲的女兒外出，將機車臨停在人行道，並與女兒坐在機車上。

酒醉的梁姓男子行經人行道，認為楊姓男子的機車妨礙通行，出拳揮打楊男頭戴的安全帽，過程中也波及楊男女兒的安全帽。

楊姓男子與女兒下車閃避，楊男進而拿出鋁製警棍與梁姓男子相互拉扯、推擠，並持警棍揮打梁男，造成梁男頭部、腿部、雙手手腕多處傷害。

楊男矢口否認主動攻擊梁男，辯稱拿出警棍是要警告梁男不要再靠近，但梁男步步逼近還作勢攻擊，與梁男拉扯時才以警棍揮打梁男腿部，至於梁男頭部傷勢，是梁男自己跌倒撞到警棍才造成的。

法官勘驗楊男機車上安裝的行車記錄器畫面，認定楊男傷害犯行明確，認為楊男情緒管控能力欠佳，導致梁姓男子受傷不輕，實屬不該，犯後又否認犯行，且未能與被害人達成和解，態度不佳。

但法官也審酌，楊姓男子沒前科，且本案起因於梁姓男子酒後無故尋釁，楊男因愛女心切才犯下傷害罪行，依傷害罪判處拘役20日，得易科罰金，可上訴。（編輯：李錫璋）1080608