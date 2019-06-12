桃園市通過夾娃娃機自治條例 校園50公尺內禁設

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市議會臨時會今天修正通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，要求店家須距離國中小校園50公尺，計畫於自治條例通過後1年實施，桃園登記有案938家業者，將有50家受影響。

桃園市議會臨時會二、三讀修正通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，桃園市長鄭文燦表示，將夾娃娃機納入規範管理是比較好的方式，未來，將會跨局處成立聯合稽查小組，並密集稽查確保夾娃娃機商家品質。

經發局表示，原本的自治條例須距離幼兒園、國小、國中、高中等學校100公尺，經三黨團協商後修正為50公尺，並將幼兒園、高中排除。另外，原來計畫於條例通過後半年內的時間實施，也更改為1年，讓業者有更多時間因應，預計桃園市登記有案的938家業者將有50家受影響。

桃園市議會民進黨團總召呂林小鳳表示，這個自治條例的重點在於管理，建議市府未來要拿出一套有效管理辦法，讓民眾有感。

提案的國民黨市議員舒翠玲表示，很多家長反映，學校周邊的夾娃娃機店太多，很多販賣成人情趣物品，連大人都看得臉紅心跳，因此才會發起議員連署。（編輯：卞金峰）1080612