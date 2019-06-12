更多編輯台推薦新聞：
圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散
兩岸

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散

杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色
運動

杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色

曾遭中共俘虜17年 前黑貓中隊飛官張立義病逝
政治

曾遭中共俘虜17年 前黑貓中隊飛官張立義病逝

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園市通過夾娃娃機自治條例 校園50公尺內禁設

最新更新：2019/06/12 22:28

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市議會臨時會今天修正通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，要求店家須距離國中小校園50公尺，計畫於自治條例通過後1年實施，桃園登記有案938家業者，將有50家受影響。

桃園市議會臨時會二、三讀修正通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，桃園市長鄭文燦表示，將夾娃娃機納入規範管理是比較好的方式，未來，將會跨局處成立聯合稽查小組，並密集稽查確保夾娃娃機商家品質。

經發局表示，原本的自治條例須距離幼兒園、國小、國中、高中等學校100公尺，經三黨團協商後修正為50公尺，並將幼兒園、高中排除。另外，原來計畫於條例通過後半年內的時間實施，也更改為1年，讓業者有更多時間因應，預計桃園市登記有案的938家業者將有50家受影響。

桃園市議會民進黨團總召呂林小鳳表示，這個自治條例的重點在於管理，建議市府未來要拿出一套有效管理辦法，讓民眾有感。

提案的國民黨市議員舒翠玲表示，很多家長反映，學校周邊的夾娃娃機店太多，很多販賣成人情趣物品，連大人都看得臉紅心跳，因此才會發起議員連署。（編輯：卞金峰）1080612

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報