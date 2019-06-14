持土造長槍擊斃少女 男子判刑18年6月定讞

（中央社記者蕭博文台北14日電）花蓮縣余姓男子酒後持土造長槍一槍擊斃同居人的15歲女兒，二審花蓮高分院依殺人等罪判處余男18年6月有期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

台灣高等法院花蓮分院判決書指出，余姓男子是布農族山地原住民，平日持土造長槍供打獵使用，與林姓女友同居，但時常為了金錢問題起爭執。

民國106年8月6日，余姓男子又因金錢問題而情緒低落，獨自在住處外車庫飲酒，一時情緒激動持長槍對空鳴槍4發，隨後找來林女15歲的女兒詢問林女平日的金錢花用狀況。

同日晚間，余姓男子情緒仍低落，又叫15歲少女到車庫，當著少女面前指責「妳媽媽都在騙人」等語，少女回稱：「難道你都沒有騙人嗎？」余男即持槍朝少女左胸心臟部位擊發制式散彈，導致少女一槍斃命。

余姓男子辯稱槍枝滑落走火誤擊，但承審合議庭依據法醫解剖報告，認為死者射入口散彈彈著呈聚集未發散，應為貼近射擊，且槍枝發射方向水平無偏斜，散彈射入體內直擊心臟，認定余男有殺人故意而非單純走火。

二審指出，余姓男子與少女並無怨隙，僅因與林女的金錢問題而情緒低落，並於酒後失控，偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活的價值內涵對空鳴槍，又持槍射殺少女，手法暴戾，使正值青春年華的少女喪命。

二審審酌，余姓男子只承認過失致人於死，並無悔意，依非法持有子彈罪判處有期徒刑1年、殺人罪判處有期徒刑17年10月，合併執行18年6月。

案經余姓男子提起上訴，最高法院認為二審判決並無違法，駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1080614