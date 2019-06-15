追緝全台逾期失聯移工 移民署查獲4百餘人

（中央社記者劉建邦、蕭博陽台北15日電）移民署指出，今天動員全台專勤隊同步執行查察逾期、失聯移工行動，共計查獲413名移工，其中以越南、印尼籍居多，查獲地點集中在工廠、工地等處。

內政部移民署自今年1月起至6月止，持續執行擴大逾期停居留外來人口自行到案專案；並在5月間，執行全台查察行動。

移民署表示，今天再次同步動員全台專勤隊，針對逾期、失聯外籍移工易聚集熱點，例如工地、特種營業場所、餐飲店等處進行稽查，共掃蕩全台173處地點，查獲非法外來人口413人、非法雇主及仲介118人。

移民署統計，這次行動查獲413名非法外來人口，以越南、印尼籍移工居多，分別為246人、130人。

移民署長邱豐光指出，擴大逾期停居留外來人口自行到案專案將在30日結束，呼籲當事人把握最後機會投案，後續也會持續執行密集、全面查緝逾期外來人口作為，並推動修法加重相關處罰。

移民署南投縣專勤隊長陳介章表示，目前仍有仲介集團非法介紹失聯外籍移工或觀光客，以較低工資從事非法工作，呼籲民眾勿僱用身分不明外籍人士，違者可依就業服務法裁罰新台幣15萬元到75萬元罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑。（編輯：戴光育）1080615