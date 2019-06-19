中市議員尤碧鈴樁腳涉賄 一審判當選無效

（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市議會第三屆市議員當選人尤碧鈴被指控透過蔡姓樁腳買票，市議員落選人王立任提起當選無效訴訟。法官認為，尤碧鈴顯有共同參與買票行為，今天判尤當選無效，可上訴。

台灣台中地方法院民事判決書指出，尤碧鈴為民國107年11月24日台中市議會第三屆第二選區市議員當選人，尤碧鈴的蔡姓樁腳因涉嫌賄選而遭台中地檢署起訴，目前由台中地院審理中，案件經市議員落選人王立任提起當選無效訴訟。

尤碧鈴的蔡姓樁腳涉嫌在107年9月中旬，以每票新台幣500元的代價，向台中市沙鹿區清泉里附近選民買票，經台中地檢署檢察官起訴並聲押禁見獲准，多名選民到案說明時，都坦承有拿到買票款項。

法官審理時，蔡男否認交付現金給選民涉及賄選，且非尤碧鈴的樁腳，並辯稱不認識尤碧鈴，與對方沒有往來。

但法官認為，現今選舉戰況常情，僅由候選人單獨拼搏選戰者甚為少見，多設立競選總部，並動員親朋好友組成競選團隊，若蔡男與尤碧鈴不熟識且未謀議行賄，無理由自掏腰包幫忙行賄且涉及刑責風險，且有證人證述蔡男的賄選資金由尤碧鈴的丈夫所交付。

合議庭參酌蔡男賄選對象都是附近鄰居，且賄選時間接近，賄選對價都是500元，且資金源自尤碧鈴的丈夫，足證明蔡男的賄選行為屬有組織系統的賄選行為，尤碧鈴對蔡男的買票行為，顯有共同參與、授意、同意或容許，依公職人員選舉罷免法判決尤碧玲當選無效，全案可上訴。（編輯：吳協昌）1080619