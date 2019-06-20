頭下腳上陳屍棺木 男子疑盜墓失足

彰化縣和美鎮嘉寶里一處公墓日前有人發現一名男子頭下腳上栽在一個有破洞的棺木中，且已明顯死亡，警方懷疑男子是為盜墓才不慎失足，但確切死因及死者身分都仍待釐清。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 108年6月20日

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣和美鎮寶嘉里公墓被人發現，有男子頭下腳上栽在一個有破洞的棺木，男子已無氣息，警方獲報前往現場蒐證，懷疑男子是為了盜墓不慎失足，但他們仍在調查死者男子身分。

彰化縣警察局和美分局一名承辦此案的人員指出，男子被發現時，頭下腳上以倒栽蔥的方式陳屍在棺木的破洞，深度約90公分，至於男子赤裸上半身、有禿頭、沒有明顯的外傷。

警方指出，他們在死者陳屍的墳墓附近找到一個公事包，裡面有鋸子、鐵鎚以及美工刀等工具，同時在公事包附近找到圓鍬，懷疑男子進入公墓是為了要盜墓，但是在過程中發生意外失足，才會命喪公墓。

警方表示，他們除了通知被挖的墳墓相關家屬，前來處理善後，至於死亡的男子找不到證件，他們仍在調查男子身分，而盜墓者通常都有同夥，他們也調閱路口監視器畫面，希望找到死者的同夥，以釐清意外發生的原因和死者身分。（編輯：黃世雅）1080620