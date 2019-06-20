遭教育部舉報 孫繼正赴刑事局說明

教育部向警政署舉報安定力量主席孫繼正（立者）散布性別平等教育不實謠言，孫繼正20日到刑事局說明，並舉行記者會，認為自己遭到政治迫害。中央社記者黃麗芸攝 108年6月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）教育部向警政署舉報安定力量主席孫繼正散布性別平等教育不實謠言。孫繼正今天在律師陪同下到刑事局說明，他認為自己遭到政治迫害，直批教育部放任校園性平教育。

孫繼正8日於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合，指稱國中開始教肛交教育、可自己變性動手術等。教育部長潘文忠14日在個人臉書嚴正駁斥謠言，並行文內政部警政署舉報，盼停止散播惡意性平教育假訊息。

孫繼正今天下午在律師裘佩恩及安定力量成員陪同下到刑事局說明。他事前召開「陳情拒見，舉報速件，綠色恐怖再現」記者會表示，同運團體多年來入侵校園，且肆無忌憚在校園亂教性平教育，教育部未嚴格把關還放任。

他說，自己和許多弱勢家長，長年來陸續揭發許多不當性平教育，但6月14日他和前副總統呂秀蓮推動反惡法救公投絕食抗議活動，卻遭教育部長潘文忠在臉書抗議說這是散佈謠言、製造社會恐慌。

此外，他在6月17日率家長到教育部求見潘文忠卻遭拒；緊接著6月18日就接獲警政署刑事局通知到案說明，認為「這不是政治迫害，什麼叫做政治迫害」，並向潘文忠喊話如今教改紛亂應多加努力，卻在民主進步黨以同運作為意識型態，以國家暴力加諸在他身上，如何信賴和期待政府。

裘佩恩隨後說明，孫繼正被告發違反社會秩序維護法的散布謠言足以影響公共安寧，但孫繼正所述相關行為並非謠言，而是教育現場事實，教育部就應該負責。

他指出，教材問題是可供社會大眾討論的爭議事件，教育部應向家長說明校園是否應教授同性性行為和多P性行為等立場，用社違法處理教育問題是前所未見。

眾人現場高舉和高呼「教育部不管 繼正來揭發」「同運侵校園 老師辛苦了」海報及口號，孫繼正隨後在律師陪同下進入刑事局說明。（編輯：方沛清）1080620