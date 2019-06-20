陳慶男涉海科館詐貸案 雄檢起訴求刑20年

（中央社記者陳朝福高雄20日電）慶富集團總裁陳慶男涉及承包國立海洋科技博物館BOT案工程詐貸新台幣3億3800萬元，高雄地檢署今天偵結，依違反銀行法等罪嫌起訴，並具體求刑20年、併科罰金3億元。

陳慶男另涉及的海軍獵雷艦標案詐貸案，於高雄地方法院審理期間，高雄地檢署查出慶富集團旗下的慶陽海洋公司承包基隆海科館BOT工程，也涉嫌勾結建築師等以不實工程進度圖向聯貸行庫詐貸，並於雄院2月25日裁定停押開出釋票在高雄看守所獲釋時當場帶回偵辦，並向法院聲押禁見獲准。

高雄地檢署起訴指出，慶陽海洋公司承攬「國立海洋科技博物館興建營運移轉案」，陳慶男明知工程進度落後，自2015年7月起3次指示梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，交由許姓及彭姓建築師等在進度證明書上用印，再由慶陽公司持向聯貸的5家銀行申請核撥工程款，致使聯貸行庫陷於錯誤，分3次共核撥工程款3億3800萬元。偵結起訴陳慶男和梁姓專案工程師等6人。

雄檢起訴指出，迄今貸款本金均分文未獲受償，影響金融秩序甚巨，審酌陳慶男犯後否認犯行，互推責任，且本案所為實嚴重拖累教育文化建設進步，也嚴重損害金融體制及經濟秩序運行，惡性甚為重大，建請予以從重量刑，並定應執行刑，予以酌定有期徒刑20年，併科罰金3億元。且長年於船舶界、漁業界深根，人脈廣博，其子於另案棄保潛逃，陳慶男循相同管道逃亡之高度可能性，建請續行予以羈押。（編輯：李錫璋）1080620