苗栗下雨天車禍頻傳 5人輕重傷

苗栗縣消防局23日下午接獲通報，在銅鑼科學園區內銅科五路下坡路段發生車禍，消防人員抵達現場發現一輛自小客車疑似逆向失控，撞上路旁電桿，車內4人受傷。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月23日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣23日電）苗栗縣今天雨勢不斷，車禍頻傳，1輛小客車傍晚在銅鑼科學園區內自撞電桿，造成4人輕重傷；另國道3號北上通霄路段晚間也發生8輛車追撞事故，所幸僅1人受傷送醫。

苗栗縣消防局下午5時許接獲通報，指銅鑼科學園區內的銅科五路下坡路段發生車禍事故，立即派遣銅鑼、苗栗、特搜等多個分隊人車前往現場救護，警消發現現場有1輛小客車疑因逆向失控撞上電桿，造成車內4人受傷。

警消先救出3名傷勢較輕的傷者，送往醫院救治；另因車體扭曲變形，後座1名男子左小腿被車門與駕駛座緊緊夾住，經警消動用破壞器材，剪斷車門、拆除座椅後，直到晚間6時許，才順利救出該名男子，但因傷勢嚴重，緊急送醫治療。

消防局指出，在銅科五路事故中，送醫的4名傷者皆為男性，年均約20歲。

銅科五路事故發生後，警方表示，國道3號北上145公里通霄路段傳出連環追撞意外，先有2部車輛發生碰撞，緊接的後方6部車疑因天雨路滑煞車不及，陸續追撞，導致國道車流一度回堵嚴重，所幸僅有1人受傷送醫。

警方指出，這兩起事故共造成5人輕重傷，其中1人傳出病危。詳細事故原因及相關責任歸屬，需進一步調查。（編輯：戴光育）1080623