機車騎士遭撞命危 警見媒體拍攝要求不得po網

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣26歲黃姓機車騎士今天行經台13線頭份路段，與汽車發生碰撞，黃男連人帶車被撞飛倒地，當場失去生命跡象，現場處理員警見有媒體拍攝，以偵查不公開為由要求不得上傳網路，事後分局主管坦言，員警反應過度。

苗栗縣消防局上午7時許接獲通報，頭份市台13線尖山路段傳出車禍事故，頭份分隊救護人車抵達現場，看到自小客車車頭毀損，1輛機車橫倒在對向車道，機車騎士則是趴臥在內側車道，鮮血直流當場失去呼吸、心跳。

救護人員立即把黃姓傷患抬上救護車，送往為恭醫院急救，但疑因頭部重創、生命垂危，目前仍在加護病房搶救；附近民眾指出，意外當時聽到猛烈撞擊聲響，出門一看，發現機車騎士倒臥在血泊中，但沒看到事故發生經過。

自小客車駕駛呂姓（47歲）男子聲稱，開車上班行經台13線由北往南行駛，看到對向車道的機車騎士違規逆向超車，趕快「偏過去」閃避，但已經來不及。

事故現場地面留有一道長約15公尺的剎車痕跡。到場處理員警初步檢視相關跡證，機車遭撞擊位置在後側，若如呂男描述的機車逆向超車釀禍，撞擊點應在機車前方，但機車車頭卻完好如初，肇事過程仍有疑點，事故原因仍待進一步釐清。

此時，員警見有媒體到場拍攝，隨即以偵查不公開為由阻擋，並要求不得上傳網路，雙方一度為此爭執。

頭份分局副分局長張進基事後受訪表示，針對這起交通事故，尖山派出所處理員警為避免造成雙方當事人困擾，於現場「反應過度」，未來將加強偵查不公開與相關採訪規定之教育訓練，避免類似情事再次發生。（編輯：張銘坤）1080625