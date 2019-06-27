科大董娘涉假發票報帳詐千萬元 遭判徒刑2年

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）私立中州科大接受勞動部委託辦理技術士技能檢定試務工作，在終身教育處任組長的阮鵬宇，涉嫌要求廠商開出不實發票核銷，詐得1000多萬元，阮女今天遭法院判有期徒刑2年。

阮鵬宇是前中州科大董事長柴御清的太太，柴御清涉嫌和妻子一起要求廠商開出不實發票核銷，詐取金錢，2人同遭起訴，柴御清因此辭去董事長職務，台灣彰化地方法院法官則先針對阮鵬宇的部分作出判決。

根據彰化地院今天公布的刑事判決書，阮女擔任中州科大終身教育處暨校友發展處證照輔導組員兼組長，負責勞動部勞動力發展署技能檢定中心委託學校辦理的技術士技能檢定暨術科測試試務工作。阮女明知廠商沒有實際販賣各類文具及電腦相關周邊耗材，卻要求業者開出購買文具等物品的發票。

阮女拿發票填寫採購單據，讓校方承辦人員撥款給業者，也製作技能檢定考試的核銷公文等文件，發函向技檢中心辦理核銷，詐取金額高達新台幣1000多萬元。

法官審理此案時，考量到阮女犯後坦承犯行，已繳回所詐取的犯罪所得，因此判處有期徒刑2年、緩刑5年，並在判決確定6個月內，向公庫支付50萬元，全案仍可上訴。（編輯：吳佳穎）1080627