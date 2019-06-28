重摔9月大女嬰致重傷 保母判3年8月定讞

（中央社記者蕭博文台北28日電）台中市陳姓保母不滿9月大女嬰哭鬧，將女嬰抱起後鬆開雙手，導致女嬰重摔在地，受有左側肢體無力、右眼幾近失明等重傷。最高法院日前駁回上訴，判陳女3年8月徒刑定讞。

法院判決書指出，陳姓保母領有保母人員丙級技術士執照，與丈夫共同經營托嬰中心，因托嬰中心長期虧損，陳女丈夫必須外出兼差。

民國104年9月間，陳姓保母以半年註冊費新台幣8000元、月費1萬3000元報酬，受託照顧被害女嬰。同年10月20日，因丈夫外出工作，陳女一人獨自照顧9名嬰幼童。

陳姓保母不滿當時9月大的女嬰哭鬧不休且安撫無效，且又遭逢經濟、身心壓力，一時情緒失控，以雙手將女嬰直立抱起後鬆開雙手，導致女嬰自約150公分高的高處摔落地面而後腦著地，四肢癱軟、意識不清。

陳姓保母事發後先通知丈夫返回托嬰中心，再將監視器錄影畫面全數刪除，隨後與女嬰父母一同將女嬰送醫。女嬰經腦部手術急救，因受創嚴重，現仍遺留左側肢體無力、右眼幾近失明等重傷害。

陳姓保母否認犯行，辯稱不小心讓女嬰滑落地面，又稱「怕被媒體看圖說話，我一定會死，沒有人會相信我說的話。」所以才刪除監視器畫面。

法院採信醫院鑑定報告，認為依女嬰雙側視網膜出血、右側硬腦膜下出血等傷勢判斷，不可能是不小心摔落造成的，認定陳姓保母出於傷害故意，導致女嬰的重傷害結果。

一審台中地方法院認為，女嬰及其父母因陳姓保母的犯行，圓滿家庭因而疲憊不堪，令人十分同情與不忍，考量陳女罹癌、未坦承所有犯行且無悔意，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判處有期徒刑3年8月。二審台灣高等法院台中分院認為一審判決無誤，仍判陳女3年8月徒刑。

案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案因此確定。（編輯：張銘坤）1080628