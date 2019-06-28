苗市瘋傳大賣場隨機拐童 警調查發現誤會一場

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗市盛傳有幼童在大賣場內險遭歹徒拐走，疑似隨機拐童事件消息引發家長恐慌；苗栗警分局循線找到幼童家長釐清真相，確認誤會一場，孩童是走失，被熱心人士帶往服務台。

苗栗市許多家長LINE群組自昨晚起收到一封轉傳訊息指出，縣議員鄭碧玉接獲陳情，有家長帶幼童前往家樂福苗栗店的湯姆熊玩，「在轉身換代幣期間，小孩被歹徒帶往2樓，所幸小孩沿路大哭大叫引起注意，才沒讓歹徒得逞」。

傳聞內容引起警方高度重視，經聯繫議員找到當事人家長，釐清始末，發現是誤會一場。

苗栗警分局偵查隊長徐李清今天告訴中央社記者，幼童當天在賣場裡玩，一時找不到父母，邊找邊大哭，熱心人士才將他帶往2樓賣場服務台廣播尋找家長；心急如焚的家長聽見廣播有小孩走失，也立即衝上樓找回兒子。

徐李清指出，幼童父親坦言自己也有疏忽，沒把小孩看好；警方事後調閱賣場監視器畫面，證實並非傳聞的拐童事件。

警方表示，這對夫妻是在一場餐會中向縣議員鄭碧玉提及此事，訊息透過一所幼兒園與家長的內部聯繫群組流出後，在LINE群瘋傳，引起許多家長恐慌；經訪查詢問相關人士並調閱賣場監視器畫面，確認是烏龍。

警方提醒，民眾接獲未經證實消息，勿任意分享、轉傳，否則恐有刑責問題，也呼籲家長，暑期將至，外出時隨時留意孩子，注意安全。（編輯：張銘坤）1080628