為台中議員候選人買票 男子一審判3年6月

（中央社記者蘇木春台中1日電）蔡姓男子為使選民支持台中市議員候選人尤碧鈴，向沙鹿區多名選民以每票新台幣500元買票，台中地院法官認定蔡男買票事證明確，今天依違法選罷法判處他3年6月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，72歲蔡姓男子為使支持的候選人尤碧鈴能順利當選107年度台中市第二選區市議員，於民國107年9月14日上午7時多，以每票新台幣500元代價，分別向台中市沙鹿區清泉里多名住戶賄選，約定支持尤碧鈴。

案件經檢舉後，檢方於107年11月16日前往蔡男的住處搜索，並追回多名選民犯罪所得共計3500元，且選民都坦承接受蔡男買票，並約定投票支持尤碧鈴。

蔡男到案時否認交付賄賂，並辯稱沒有做、否認犯罪，且除了證人外沒有其他證據，證人提出的證物也無法證明買票，認為是選舉競爭對手藉以抹黑。

有證人出庭作證指出，聽到蔡男在跟其他選民聊天時，蔡男說向尤碧鈴的丈夫拿一些選舉的錢，來這邊幫忙助選，對比較信任的人才有發錢。

合議庭法官認定，多名證人均證稱是蔡男交付賄款，且居住地點極為相近，經勘驗供詞認為證人沒有誣告的動機，證述應非憑空捏造。台中地院今天依違反公職人員選舉罷免法，判處蔡男3年6月徒刑、褫奪公權6年，全案可上訴。（編輯：陳俊碩）1080701