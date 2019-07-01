擴大自行到案專案截止 移民署續推修法

（中央社記者黃麗芸台北1日電）移民署今晚表示，為期半年的「擴大自行到案專案」昨天截止，累計自行到案1萬7092人、查獲到案8875人，後續將推動入出國及移民法修法，並協調勞動部嚴罰非法雇主及仲介。

前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長官文傑投書自由時報表示，非常認同移民署長邱豐光宣示推動「入出國及移民法」修法決策，研擬修法重懲非法逃逸外勞及聘僱他們的雇主，但美中不足的是未將非法仲介列入。

移民署今晚發布新聞稿表示，為加強查處失聯移工，自民國101年下半年起推動專案查處工作，查處對象囊括失聯移工、非法雇主和非法仲介在內，迄今已查緝非法雇主1萬3140人、非法仲介2408人。

為整體降低外來人口逾期滯台人數，移民署說，除強力執法外，今年上半年也推動為期6個月的「擴大自行到案專案」，採取寬嚴並濟手段，統計1至6月逾期外來人口自行到案者共計1萬7092人、查獲到案者計8875人。

移民署指出，今年上半年總計查處非法外來人口2萬5967人、非法雇主1023人、非法仲介192人，查處非法外來人口成效較去年同期增加68%，績效卓著。

同時，今年上半年查處非法雇主及非法仲介人數，也較去年同期分別增加59%及46%，顯示移民署打擊不法、落實源頭管理的決心。

移民署表示，「擴大自行到案專案」已於昨天截止，但外來人口管理工作仍不停歇，將持續推動入出國及移民法修法工作，加重「外來人口逾期」、增訂「容留、媒介外來人口在台從事與許可停（居）留原因不符之不法活動」及「容留、運送、藏匿或隱避逾期者」等相關罰則，現已進入法制程序。

移民署說，對於逾期滯台外來人口及容留、媒介外來人口在台從事不法活動者，將採取強力制裁；另，非法雇主、仲介雖屬就業服務法規範範圍、屬勞動部主管機關權責，但移民署將持續跨部會協調，以落實嚴罰非法雇主、仲介，減少外籍移工在台失聯誘因，進而整體降低失聯移工在台人數。（編輯：張銘坤）1080701