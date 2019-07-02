中國鐵殼船闖蘭嶼綠島海域 海巡驅離監控

（中央社記者盧太城台東縣2日電）1艘中國鐵殼船昨天上午穿越綠島、蘭嶼海域，海巡署巡防艇趕往警戒、驅離。海巡署第13岸巡隊今天指出，在10天內已有2艘中國鐵殼船接近蘭嶼、綠島，動機不明。

海巡署第13岸巡隊表示，昨天上午8時許，第10巡防區指揮部的蘭嶼雷達發現1艘可疑目標，它位於蘭嶼西方海域，以非一般台灣漁船航跡航行，海巡立即與海軍富岡雷達站核對目標，並通報第15海巡隊巡防艇前往驅離。

第13岸巡隊指出，這艘船是屬中國海南島籍魷釣鐵殼船「港發漁98135號」漁船，它以航速11節持續由南往東北方航行，穿越蘭嶼、綠島間海域。巡防艇立即執行警戒、驅離，且全程由蘭嶼、綠島雷達監控，直到該船脫離監視範圍。

第13岸巡隊表示，6月22日有另一艘中國海南島籍「琼3」漁船，同樣未從事作業，卻在綠島海域往東北航行。這2艘船沒有作業，並以非一般台灣漁船航跡航行蘭嶼、綠島海域，動機不明。

第13岸巡隊指出，目前中國非洲豬瘟疫情嚴重，海巡署為維護東部珍貴海洋資源及防範疫情入侵，將嚴正執法，遏止中國船越界，一旦越界被查獲，將採海巡6大執法手段「驅離、扣留船舶、留置調查、沒入漁獲漁具、沒入船舶、行政罰鍰」，從重裁處，絕不寬貸。（編輯：戴光育）1080702