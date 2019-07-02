李晶玉被指赴美生子詐健保 二審判壹週刊賠償

（中央社記者劉世怡台北2日電）政論節目主持人李晶玉不滿壹週刊報導，指她赴美生子詐領健保，提告求償，一審判壹週刊及記者須賠30萬元及登報道歉，經上訴，二審今天認定壹週刊等未盡合理查證，駁回上訴。

判決指出，壹週刊在民國105年3月31日刊出報導，使用李晶玉的照片，並佐以「貴婦詐健保」、「列清查名單」等標題；內文報導指出，「上週刑事局偵破一件跨國詐領健保費案，…就連…主播李晶玉等，都已被警方列為第二波調查對象」、「目前刑事局已掌握…，將進行第二波的約談，而…主播李晶玉等名女人，皆榜上有名。」

這篇報導不斷發酵，部分電視台也引用這篇報導，李晶玉不滿，認為壹週刊未善盡查證義務，報導不實，提告求償，要求壹週刊以及2名撰稿記者須賠新台幣200萬元及登報道歉。

一審法院判決壹週刊以及2名記者須連帶賠償30萬元，並刊登道歉啟事。案經上訴，由二審台灣高等法院審理，今天宣判。

二審合議庭認為壹週刊及2名記者，未能證明警方已將李晶玉列為跨國詐領健保案約談對象，也未提出向警方查證的消息來源，難認已盡合理查證義務，而報導內容貶損李晶玉的社會評價、侵害名譽，必須賠償。

二審合議庭認定，一審判決妥適，今天駁回上訴，維持一審判決，全案可上訴。（編輯：李亨山）1080702