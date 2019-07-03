與諾魯簽署反毒協定 調查局：提升打擊犯罪成效

（中央社記者蕭博文台北3日電）法務部調查局今天表示，已與諾魯共和國簽署反毒合作協定，建立合作形式與機制，雙邊將透過會議、研討及小組座談會等方式，強化及提升打擊毒品犯罪的成效。

調查局發布新聞稿表示，調查局長呂文忠代表中華民國（台灣）政府與諾魯共和國司法暨邊境管制部簽署「關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定」，協定自6月13日起生效。

新聞稿指出，聯合國毒品與犯罪問題辦公室每年均定期發布世界毒品報告，2019年3月報告顯示，古柯鹼、海洛因、安非他命等毒品緝獲數量創新高，各類不明新型態興奮劑進入毒品市場，需求正逐年擴大。

調查局表示，世界各國都將毒品犯罪列為首要打擊目標，總統蔡英文宣示全力打擊毒品犯罪，也將毒品防制列為首要目標。

調查局指出，台灣四面環海，毒品主要來自境外，有必要與亞太各國建立合作機制，共同將毒品阻絕於境外，以防止境內毒品氾濫，達到「拔根斷源、阻絕供給」的目標。

此外，調查局已與菲律賓、越南等國緝毒機關簽署反毒協定，歷年查緝績效斐然，今年再與諾魯共和國簽署合作協定，不僅建立合作形式與機制，也確立合作原則與範圍，雙邊將共同強化及提升打擊毒品犯罪的能力。（編輯：張芷瑄）1080703