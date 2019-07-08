八仙塵爆陳柏廷等3度不起訴 被害人家屬提再議

（中央社記者劉世怡台北8日電）八仙樂園4年前塵爆意外造成486人傷亡，八仙樂園董事長陳柏廷等人日前3度獲不起訴。被害人家屬不服今天赴士檢提起再議，要求八仙樂園拿出良心，檢方還公道。士檢表示依法處理。

「花蓮豆腐千金」陳依欣身受二至三度燙傷、占全身面積70%，今天未到場，但她的爸爸特地從花蓮搭車北上來聲援，陳爸爸說，我們要求的是企業（八仙樂園）拿出良心，而不是只賺錢，4年了，孩子前幾天還在做重建手術，根本無法回去工作，也沒有公司會聘用她。

法律扶助基金會律師周信宏指出，陳柏廷等人以書面同意瑞博公司於「彩色派對」活動宣傳使用「八仙樂園」商標，而商標法第18條規定，商標就是表徵商品與服務的來源，且彩色派對對外宣傳的廣告、文稿、網頁，使一般消費者認為活動就是八仙樂園公司舉辦活動，八仙樂園怎能不負過失責任。

台灣627八仙塵爆公安事件受害者保護協會理事長吳聲彣在現場帶領受害者家屬高喊口號，「點亮司法還我公平正義」。

瑞博國際整合行銷有限公司於民國104年6月27日在八仙樂園舉辦「彩色派對」時，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、471人輕重傷。士檢偵辦後，依業務過失致死罪起訴活動負責人呂忠吉，陳柏廷、八仙樂園總經理陳慧穎等8人獲不起訴處分。

最高法院去年依業務過失致死罪判決呂忠吉有期徒刑5年，併科罰金新台幣9萬元定讞。呂男已於今年初入監服刑。

被害人及家屬不滿陳柏廷等8人獲不起訴處分，向台灣高檢署聲請再議成功，高檢署發回續查，士檢偵辦後，105年10月予以不起訴處分；被害人及家屬不服提起再議，高檢署二度發回士檢偵辦，要求承辦檢察官聽取被害人意見，進行修復式司法。

士檢偵辦期間，少數被害人及家屬有與被告等人進行實質對話，但未到和解地步。被害人及家屬追加起訴控告當天在場的八仙樂園3名員工，使被告增為11人。

士檢日前第3度偵結，認定陳柏廷等11人行為，仍不構成業務過失致死罪，因此做出不起訴處分，被害人及家屬7月1日收到不起訴書，與律師團討論後，趕在今天可聲請再議最後一天，赴士檢遞狀提出。（編輯：李亨山）1080708