半年緝毒233件 海關攜手檢調掃毒阻危害

財政部關務署台北關針對一般進口及快遞貨物的通關方式，透過查驗同仁的攜手合作，在發現毒品後交給協勤單位，由關、檢、警、調攜手合作，讓海關從點的方面擴展到整個走私網的突破。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月8日

（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）財政部關務署台北關攜手檢警調，短短的半年內查獲各級毒品233件，台北關表示，希望透過大數據及先進科技的應用，讓海關從點擴展到整個走私網的全面突破。

隨著全球電商網絡物流蓬勃發展，台灣的空運貨物進出口量屢創新高，台北關表示，去年桃園國際機場含快遞進出口報關貨物總報單高達8000萬筆，如何查緝毒品避免透過物流方式入侵台灣，就成為海關重要的任務之一。

台北關關務長陳依財受訪表示，台北關1月份就曾從來自緬甸的冷凍漁貨，以及從馬來西亞快遞來台的汽車專用臭氧消毒機內，查獲第三級毒品愷他命，上個月15日，也從來自中國大陸的燈具金屬散熱管內，查獲企圖闖關的甲基安非他命。光是1至6月就查獲各級毒品233件。

陳依財表示，台北關針對一般進口及快遞貨物的通關方式，透過查驗人員的攜手合作，在通關過程的短時間內查覺有異，更進一步的查驗，在發現毒品後交給協勤單位，這些案子都是關、檢、警、調攜手合作，讓海關從點的方面擴展到整個走私網的突破。

陳依財指出，台北關因應空運貨物快速通關的特性，在兼顧通關便捷與有效查緝的雙重目的下，多年前就導入風險管理機制，利用大數據篩檢過濾注檢高風險旅客及貨物，並依據旅客及貨物通關與物流樣態，加強X光檢查儀器、緝毒犬及拉曼光譜儀等科技設備，全力緝毒阻絕危害。（編輯：張銘坤）1080708