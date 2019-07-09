警遭控上酒店欠錢 中山分局：若屬實法辦

（中央社記者黃麗芸台北9日電）媒體報導，北市一員警遭人檢舉帶酒女出場不付錢，且向錢莊借款逾期不還。台北市警察局中山分局今天表示，將協助完成債務協商，若查有影響警譽等不法情事，依法送辦。

鏡週刊報導，接獲一名建商投訴，指兩年前結識台北市警察局一名藍姓偵查佐，還常邀他到酒店飲酒作樂，且帶酒女出場不付款；甚至以「幫忙周轉」名義向他借取新台幣340萬元支票後，再自行赴地下錢莊借款卻逾期不還，行徑離譜。

台北市警察局中山分局今天針對員警風紀案召開記者會說明，督察組組長蘇信蓉表示，偵查隊藍姓偵查佐是7月2日自市警局刑事警察大隊偵查第三隊調職到中山山局偵查隊服務，目前已先將藍姓偵查佐調整至拘留所執勤。

蘇信蓉表示，關於藍員對外積欠債務部分，先前已由市刑大輔導循法院協商債務，已完成部分協商；同時，中山分局持續循此模式協助藍員完成其餘債務協商。

她指出，中山分局向來重視員警風紀及查察不法情事，若查有媒體報載上酒店帶酒女出場不付錢、借錢不還等影響警譽情形，必定予以嚴懲。

至於藍員是否涉及詐欺、背信等情事，蘇信蓉說，希望債權人能主動聯繫警方並提供證據，若經查證屬實，將依法移送、絕不寬貸。（編輯：李亨山）1080709