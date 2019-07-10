涉換個資灌票鞏固改選主導權 5體協幹部起訴

（中央社記者蕭博文台北10日電）棒協前理事長陳太正等5名體協幹部，涉嫌互灌人頭會員以鞏固理監事改選主導權，一度獲緩起訴。案經高檢署發回，北檢認為被告未全數認罪，今天依個資法起訴陳太正等5人。

台北地檢署起訴的5名被告分別是中華民國棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會前副秘書長趙安華。

檢方調查，教育部體育署為開放全民參與各單項體育協會，在民國106年11月1日至12月20日期間，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，讓一般民眾上網登錄報名，進而參與各體育團體理監事的改選作業。

起訴指出，陳太正等人為增加各自協會的預報名人數，涉嫌蒐集近3000筆個資，並約定以陳太正作為個資中轉中心；李侑龍、劉中興、許東雄等3人分別將蒐集到的個資交給陳太正，再由陳太正進行交換作業，以此方法違法處理個資。

另外，在劉中興主導的網球協會預報名人數暴增情況下，同樣想參選網球協會理監事改選的趙安華，則涉嫌透過人脈，蒐集到4000多筆個資，並輸入網球協會的預報名網站中。

全案經體育署及立法委員黃國昌等人告發，調查局台北市調查處及警政署刑事警察局介入調查。

北檢第一次偵查時，認為陳太正等人犯嫌重大，但審酌民眾預報名後，尚須繳費才能成為正式會員，進一步取得理監事改選的選舉權及被選舉權，互灌人頭會員的行為，尚未對各協會理監事改選造成實質侵害，考量他們都認罪，因此予以緩起訴，並命各支付新台幣30萬至75萬元不等處分金。

案經北檢依職權向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署認為北檢偵查不完備，撤銷原處分，發回北檢繼續偵查。

北檢第二次偵查認為，陳太正等人犯罪嫌疑重大，被告未全數認罪，依違反個人資料保護法提起公訴。（編輯：戴光育）1080710