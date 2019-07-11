調查局官員轉傳假訊息 蔡清祥：十分痛心

（中央社記者蕭博文台北11日電）針對調查局官員轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等2假訊息遭議處，法務部長蔡清祥今天表示，身為前任局長，對此感到十分痛心，希望調查局同仁痛定思痛，加倍努力。

高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等2假訊息，調查局昨天進行職務調動，將他調任非主管職務，改派台南市調查處專門委員，人事命令今天公告，近期將召開考績會決定行政懲處。

蔡清祥今天在法務部表示，身為前任調查局長，對於過去的同仁面對假訊息竟沒有查證就轉傳，個人感到十分痛心。

蔡清祥說，與調查局長呂文忠都不是基層調查員出身，都是一個人隻身進入調查局，與大家一起努力工作，感謝同仁的接納，「把我們當作是一家人，我們也認為一日調查員終身調查員，很高興成為展抱家庭的一員」。

蔡清祥表示，與呂文忠竭盡所能為調查局爭取經費、改善工作環境，無非希望把這個團體導向中間、改變體質，成為國家的調查局，是人民信任的調查機關，但今天少數同仁對工作認知不清，輕率打碎大家的努力，破壞很容易，要再重建又不知要費多少時間。

他說，做錯了，就立刻改過，希望調查局同仁能夠痛定思痛，加倍努力，在展開查察賄選的時刻，更應該謹慎、嚴守行政中立、公平公正地執法，身為打擊假訊息的第一道防線，相信調查局一定能夠為國家社會肩負起這個重任。

媒體問到顏正義懲處何時出爐，蔡清祥則表示，由調查局依法處理，應該很快就有結果。（編輯：方沛清）1080711