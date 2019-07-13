律師：郭芷嫣也是受害者 盼檢察官還清白

桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣日前在社群軟體發言遭指涉嫌違反民用航空法，她13日在律師陪同下前往桃園市警局蘆竹分局製作筆錄，下午近4時準備離去，神色疲憊也不願受訪。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）涉嫌在社群軟體群組中表示要在機師餐點中「加料」的長榮空服員郭芷嫣，今天前往蘆竹分局製作筆錄，委任律師表示郭芷嫣也是受害者，已將當天聊天紀錄提供警方釐清案情。

在桃園市空服員職業工會擔任幹部的長榮空服員郭芷嫣，涉嫌在社群軟體群組放話「電爆」罷工落跑者，以及在機師的餐點「加料」，雖然郭芷嫣在臉書聲明是「玩笑話」，但長榮航空已報案，警方也依違反「民用航空法」規定立案調查。

郭芷嫣在律師陪同下前往桃園市警局蘆竹分局偵查隊製作筆錄，原本預計在下午2時抵達的她，提早在將近下午1時到達，在3時50分許完成筆錄後，郭芷嫣神情疲憊也不願受訪，僅透過警方表示由律師代為發言，更低調表示謝謝大家關心。

律師沈靖家在陪同郭芷嫣作完筆錄後受訪表示，今天帶來相關證據，有被斷章取義的對話截圖，並由郭芷嫣帶來對話的全部內容協助承辦員警，進行事實的釐清，但基於偵查不公開原則，因此細節部分不方便多說。

沈靖家表示，整件事情比較匪夷所思的是，整個對話內容其實是遭到有心人士刻意的斷章取義，刻意截取只想呈現的部分惡意外流，郭芷嫣也不理解自己為何會這樣被針對，這部分也希望檢調單位能夠查清楚。

沈靖家指出，郭芷嫣從頭到尾都是一個被惡意陷害的人，背後的藏鏡人究竟是誰目前沒有人知道，希望檢調單位能針對這部分好好的調查，因為截圖的內容涉及到案情的部分，不方便說明。

沈靖家說，關注郭芷嫣過去言行就知道，她是個反霸凌且熱愛工作、友愛同事的人，絕不可能去做這種危及飛安的行為，在11日被長榮航空公司的人評會免職前，郭芷嫣的職銜是副座艙長，也就是說，長榮公司是很肯定她的工作能力、態度，才會讓她擔任副座艙長的職位。這也證明她絕對不是會做出加料或危及飛安的行為。

沈靖家表示，郭芷嫣今天的情緒不錯，精神也很好，但是因為中間一些相關的事證要做確認，所以花了點時間在確認證據上。對於遭長榮開除，律師已經有跟郭芷嫣進一步做法律上的救濟討論，之後也會針對調解或起訴的部分討論。

警方表示，在完成筆錄的製作後，若沒有問題，將會函送到桃園地檢署，由檢察官接手後續的偵辦工作。（編輯：李錫璋）1080713