律師：郭芷嫣也是受害者 盼檢察官還清白
（中央社記者吳睿騏桃園13日電）涉嫌在社群軟體群組中表示要在機師餐點中「加料」的長榮空服員郭芷嫣，今天前往蘆竹分局製作筆錄，委任律師表示郭芷嫣也是受害者，已將當天聊天紀錄提供警方釐清案情。
在桃園市空服員職業工會擔任幹部的長榮空服員郭芷嫣，涉嫌在社群軟體群組放話「電爆」罷工落跑者，以及在機師的餐點「加料」，雖然郭芷嫣在臉書聲明是「玩笑話」，但長榮航空已報案，警方也依違反「民用航空法」規定立案調查。
郭芷嫣在律師陪同下前往桃園市警局蘆竹分局偵查隊製作筆錄，原本預計在下午2時抵達的她，提早在將近下午1時到達，在3時50分許完成筆錄後，郭芷嫣神情疲憊也不願受訪，僅透過警方表示由律師代為發言，更低調表示謝謝大家關心。
律師沈靖家在陪同郭芷嫣作完筆錄後受訪表示，今天帶來相關證據，有被斷章取義的對話截圖，並由郭芷嫣帶來對話的全部內容協助承辦員警，進行事實的釐清，但基於偵查不公開原則，因此細節部分不方便多說。
沈靖家表示，整件事情比較匪夷所思的是，整個對話內容其實是遭到有心人士刻意的斷章取義，刻意截取只想呈現的部分惡意外流，郭芷嫣也不理解自己為何會這樣被針對，這部分也希望檢調單位能夠查清楚。
沈靖家指出，郭芷嫣從頭到尾都是一個被惡意陷害的人，背後的藏鏡人究竟是誰目前沒有人知道，希望檢調單位能針對這部分好好的調查，因為截圖的內容涉及到案情的部分，不方便說明。
沈靖家說，關注郭芷嫣過去言行就知道，她是個反霸凌且熱愛工作、友愛同事的人，絕不可能去做這種危及飛安的行為，在11日被長榮航空公司的人評會免職前，郭芷嫣的職銜是副座艙長，也就是說，長榮公司是很肯定她的工作能力、態度，才會讓她擔任副座艙長的職位。這也證明她絕對不是會做出加料或危及飛安的行為。
沈靖家表示，郭芷嫣今天的情緒不錯，精神也很好，但是因為中間一些相關的事證要做確認，所以花了點時間在確認證據上。對於遭長榮開除，律師已經有跟郭芷嫣進一步做法律上的救濟討論，之後也會針對調解或起訴的部分討論。
警方表示，在完成筆錄的製作後，若沒有問題，將會函送到桃園地檢署，由檢察官接手後續的偵辦工作。（編輯：李錫璋）1080713